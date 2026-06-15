Решение уже принято? Будущее Дембеле в ПСЖ почти определено

Французский нападающий Усман Дембеле с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Фабриса Хокинса.

По информации источника, переговоры между сторонами по новому контракту проходят в спокойной и конструктивной атмосфере. Ожидается, что окончательное соглашение будет достигнуто уже после завершения чемпионата мира. Несмотря на интерес со стороны нескольких зарубежных клубов, сам Дембеле не рассматривает вариант ухода из парижской команды.

Дембеле выступает за ПСЖ с 2023 года, перейдя из "Барселоны". За это время он успел завоевать две Лиги чемпионов и стать обладателем "Золотого мяча", укрепив статус одного из ключевых игроков клуба.

В минувшем сезоне 29-летний форвард провёл 40 матчей во всех турнирах, отметился 20 забитыми мячами и 11 результативными передачами.



