Раскрыты подробности самого дорогого контракта в истории футбола

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 09:32
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Стали известны подробности контракта форварда Килиана Мбаппе с "Пари Сен-Жерменом", сообщают Vesti.kz. В 2022 году 24-летний форвард подписал новое соглашение с парижским клубом, несмотря на слухи о переходе в мадридский "Реал".

По информации L'Équipe, контракт нападающего сборной Франции, подписанный по схеме "2+1", будет автоматически продлен при соблюдении главного условия, которым является победа в Лиге чемпионов.

Также Мбаппе и ПСЖ могут продлить договор на третий сезон по взаимному согласию без соблюдения данного условия.

ПСЖ сделал выбор между Месси и Мбаппе

Ранее в СМИ сообщалось, что действующий контракт Мбаппе является самым крупным в истории футбола.

В текущем сезоне Мбаппе провел 30 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал семь результативных передач.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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