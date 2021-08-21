ПСЖ выиграл без Месси очередной матч в чемпионате

ПСЖ обыграл "Брест" в третьем туре чемпионата Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Бресте и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У победителей отличились Андер Эррера (23-я минута), Килиан Мбаппе (36-я), Идрисса Гуэй (73-я) и Анхель Ди Мария (90+1-я). У проигравших голами отметились Франк Онора (42-я) и Стив Мунье (85-я).

Таким образом, ПСЖ занес в свой актив третью победу подряд и остался лидером чемпионата, тогда как "Брест" потерпел первое поражение и с двумя баллами расположился на 12-м месте из 20.

Отметим, что новичок ПСЖ Лионель Месси пропустил вторую игру с момента перехода во французский клуб. Аргентинский форвард не попал в заявку по причине плохой формы.

В четвертом туре, 29 августа, ПСЖ отправится в гости к "Реймс", а "Брест" в этот день на выезде сыграет против "Страсбура".

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