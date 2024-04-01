ПСЖ вдесятером вырвал победу в Лиге 1

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 07:18
©twitter.com/PSG_English

"Пари Сен-Жермен" дожал "Марсель" в рамках 27-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Марселе на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Витинья (53-я минута) и Гонсалу Рамуш (85-я). При этом гости играли вдесятером с 40-й минуты из-за удаления Лукаса Бералдо.

После этой победы ПСЖ с 62 очками продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, а "Марсель" с 39 очками находится на седьмой строчке.

Следующий тур состоится 7 апреля: ПСЖ на своем поле примет "Клермон", а "Марсель" на выезде сыграет с "Лиллем".

Метки:
ПСЖ Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:51
Франция
Тренер ПСЖ жестко отреагировал на вопрос о Мбаппе
Сегодня , 07:36
Франция
Мбаппе обиделся на тренера из-за замены: решение Энрике помогло ПСЖ
Сегодня , 07:18
Франция
ПСЖ вдесятером вырвал победу в Лиге 1
Вчера , 14:42
Франция
Вратарь хотел повыпендриваться и пропустил курьезный гол
30 марта, 23:58
Франция
Мбаппе передумает уходить? В ПСЖ сделали заявление
30 марта, 17:53
Франция
Анчелотти высказался о трансфере Мбаппе в "Реал"
28 марта, 09:04
Франция
В ПСЖ сделали заявление о привлечении талантов из Португалии
26 марта, 09:15
Франция
ПСЖ нашел способ "кинуть" "Реал" и заработать на Мбаппе
25 марта, 16:00
Франция
Мбаппе назвал Месси "сукиным сыном"
25 марта, 08:15
Франция
Анчелотти объяснил отказ возглавить сборную Бразилии и "прошел" мимо Мбаппе
© 2008 - 2024 ТОО «EML»