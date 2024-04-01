ПСЖ вдесятером вырвал победу в Лиге 1

"Пари Сен-Жермен" дожал "Марсель" в рамках 27-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Марселе на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Витинья (53-я минута) и Гонсалу Рамуш (85-я). При этом гости играли вдесятером с 40-й минуты из-за удаления Лукаса Бералдо.

После этой победы ПСЖ с 62 очками продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, а "Марсель" с 39 очками находится на седьмой строчке.

Следующий тур состоится 7 апреля: ПСЖ на своем поле примет "Клермон", а "Марсель" на выезде сыграет с "Лиллем".