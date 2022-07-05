ПСЖ уволил главного тренера

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил об увольнении главного тренера аргентинца Маурисио Почеттино, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его тренерский штаб за работу и желает им всего наилучшего в будущем", - сообщила пресс-служба парижан.

Напомним, Почеттино возглавил французский клуб в начале 2021 года. Под руководством аргентинца парижане сыграли 84 матча, став обладателями Кубка и Суперкубка Франции, а также завоевали исторический десятый титул чемпиона Лиги 1.

Напомним, что в июне появилась информация о новом главном тренере ПСЖ. Отмечается, что парижане согласовали контракт с наставником "Ниццы" Кристофом Гальтье.

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