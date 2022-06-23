ПСЖ договорился с новым тренером

"Пари Сен-Жермен" согласовал контракт с главным тренером "Ниццы" Кристофом Гальтье, сообщает L'Equipe.

Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата специалиста будет меньше, чем у его предшественника Маурисио Почеттино. Последним были недовольны в клубе, так как в Лиге чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала.

Гальтье пришел в клуб "Ницца" в 2021 году. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Франции. В его тренерской карьере также были "Лилль" и "Сент-Этьен", тогда как в других французских командах он работал ассистентом.