ПСЖ собрался купить стадион: его построили специально к чемпионату мира

"Пари Сен-Жермен" намерен купить стадион "Стад де Франс". Французское правительство ищет покупателя для арены, передают Vesti.kz со ссылкой на L’Equipe.

Она рассчитана на 81 500 мест и оценивается в 600 миллионов евро.

При этом клуб пока не подал заявку, но готов участвовать в тендере на покупку арены.

"Стад де Франс" расположен в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Был построен специально к чемпионату мира по футболу 1998 года.

Ранее стало известно о планах ПСЖ серьезно обновить состав в летнее трансферное окно после вылета из Лиги чемпионов.