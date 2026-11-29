Спортивный директор французского "Пари Сен-Жермен" Луис Кампос высказался о возможном приобретении нового вингера после травм Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, передают Vesti.kz.

Кампос высказался о поиске усиления

В сообщении на своей странице в X функционер отметил, что некоторые СМИ связывали с переходом в ПСЖ сразу 18 разных футболистов, выступающих на одной позиции. По его словам, подобные публикации зачастую не имеют ничего общего с действительностью и могут быть направлены на то, чтобы подорвать успехи парижского клуба.

"Все стараются проявить креативность и сыграть свою роль. И некоторым это удаётся... Другие же, и это почти всегда одни и те же люди, очень далеки от реальности", — заявил Кампос.

При этом спортивный директор признал, что отсутствие Кварацхелии и Дуэ, которые из-за травм крестообразных связок выбыли до конца сезона, стало серьёзной проблемой для команды. Однако в клубе изучают возможные варианты решения ситуации как за счёт внутренних ресурсов, так и на трансферном рынке.

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Кампос подчеркнул, что парижане не намерены принимать поспешные решения в поиске замены травмированным игрокам.

"Мы не можем подписать контракт 1 декабря", — добавил функционер.

Таким образом, в ПСЖ подтвердили, что рассматривают возможности усиления атакующей линии, но пока не готовы форсировать события перед январским трансферным окном.

Ранее главный тренер Луис Энрике также дал понять, что клуб не собирается торопиться с приобретением новых футболистов.

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