В ПСЖ сделали заявление о привлечении талантов из Португалии

Президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал привлечение талантов из Португалии во французский клуб, передают Vesti.kz.

"Я очень доволен Гонсало Рамушем, Витинью, Данилу Перейрой, Нуно Мендешем и нашим португальским директором Луишем Кампушем.

Я горжусь тем, что они у нас есть, ведь Португалия - огромная футбольная страна, которая всегда производит много талантов", - приводит слова Аль-Хелаифи инсайдер Фабрицио Романо.