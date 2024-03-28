В ПСЖ сделали заявление о привлечении талантов из Португалии

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 09:04
©ПСЖ

Президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал привлечение талантов из Португалии во французский клуб, передают Vesti.kz.

"Я очень доволен Гонсало Рамушем, Витинью, Данилу Перейрой, Нуно Мендешем и нашим португальским директором Луишем Кампушем.

Я горжусь тем, что они у нас есть, ведь Португалия - огромная футбольная страна, которая всегда производит много талантов", - приводит слова Аль-Хелаифи инсайдер Фабрицио Романо.

ПСЖ лидирует в текущем чемпионате Франции, набрав 59 очков в 26 матчах. Следующую игру подопечные Луиса Энрике проведут на выезде с "Марселем" 31 марта.

Метки:
ПСЖ Футбол Португалия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:04
Франция
В ПСЖ сделали заявление о привлечении талантов из Португалии
26 марта, 09:15
Франция
ПСЖ нашел способ "кинуть" "Реал" и заработать на Мбаппе
25 марта, 16:00
Франция
Мбаппе назвал Месси "сукиным сыном"
25 марта, 08:15
Франция
Анчелотти объяснил отказ возглавить сборную Бразилии и "прошел" мимо Мбаппе
25 марта, 07:35
Франция
Супертрансфер в "Реал": Килиан Мбаппе сделал заявление
22 марта, 20:34
Франция
Президент Франции может повлиять на "Реал" из-за Мбаппе и Олимпиады
22 марта, 18:07
Франция
Стало известно, за что французы не простили Месси
22 марта, 11:57
Франция
В "Барселоне" предрекают "Реалу" трудности после трансфера Мбаппе
21 марта, 19:30
Франция
ПСЖ будет играть в McDonald's-лиге
21 марта, 14:30
Франция
Сколько Килиан Мбаппе зарабатывает в тенге каждый день, час и секунду?
© 2008 - 2024 ТОО «EML»