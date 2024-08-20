ПСЖ решился на важные изменения в клубе из-за Мбаппе

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 21:57
©instagram.com/k.mbappe/

В ПСЖ после ухода Килиана Мбаппе так и не назначен штатный пенальтист, сообщает корреспондент Vesti.kz

После перехода Мбаппе в мадридский "Реал", главный тренер ПСЖ Луис Энрике решил отказаться от назначения постоянного пенальтиста, которым ранее был Килиан.

По информации Le Parisien, теперь исполнителя пенальти будут определять непосредственно в день матча. Этот шаг символизирует равенство всех игроков в команде и демонстрирует доверие тренера к каждому из них.

Новый сезон ПСЖ начал уверенно, разгромив "Гавр" на выезде со счетом 4:1 в первом туре Лиги 1. Напомним, что в прошлом сезоне столичный клуб досрочно и безоговорочно завоевал чемпионский титул Франции.

Напомним, Мбаппе перешел в "Реал" на правах свободного агента. Он уже дебютировал за испанский клуб, с которым завоевал первый трофей - Суперкубок УЕФА.

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Реал Мадрид Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:57
Франция
ПСЖ решился на важные изменения в клубе из-за Мбаппе
18 августа, 18:17
Франция
23-летний футболист потерял сознание в матче топ-чемпионата. Подробности
17 августа, 07:12
Франция
Разгром случился в первом официальном матче ПСЖ после продажи Мбаппе
16 августа, 18:14
Франция
Партнер Роналду по сборной предложил себя "Барселоне"
15 августа, 17:34
Франция
Месси продали за 700 миллионов: известен покупатель
14 августа, 11:47
Франция
ПСЖ нашел замену Мбаппе. Известна зарплата
9 августа, 17:46
Франция
ПСЖ объявил об историческом трансфере
5 августа, 15:19
Франция
ПСЖ избавился от игрока за 80 миллионов
3 августа, 12:20
Франция
ПСЖ хочет подписать чемпиона мира из "Манчестер Сити"
1 августа, 22:06
Франция
ПСЖ купил за 60 миллионов восходящую звезду из сборной Роналду
© 2008 - 2024 ТОО «EML»