Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации Diario AS, 23-летний футболист попал в сферу интересов "Пари Сен-Жермена". Французский гранд уже обратился в "Реал" с неофициальным запросом по трансферу игрока.

Сам Камавинга не хочет покидать "сливочных" и вряд ли передумает, несмотря на интерес со стороны ПСЖ, выигравшего Лигу чемпионов два года подряд. Ранее в числе претендентов на полузащитника назывался миланский "Интер".

Камавинга выступает за "Реал" с 2021 года после перехода из "Ренна" за 40 миллионов евро. Контракт француза с мадридским клубом действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. В составе "королевского клуба" он выиграл 11 трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.



