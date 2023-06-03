ПСЖ решил судьбу главного тренера

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье планирует покинуть свою должность в конце текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания L'Equipe клуб в ближайшие дни начнет поиски нового тренера, так как контракт Гальтье с клубом из Парижа рассчитан до лета 2024 года.

Последний матч ПСЖ в этом сезоне состоится 3 июня против "Клермона" в рамках 38-го тура чемпионата Франции.

Во время руководства Гальтье ПСЖ сумел выиграть чемпионат Франции, Суперкубок, а также дойти до 1/8 финала Лиги чемпионов.