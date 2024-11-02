Французский ПСЖ включил нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в свой трансферный шорт-лист, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports Yahoo.

Руководство парижского клуба планирует заполучить бразильского игрока в качестве "ответа" на переход Килиана Мбаппе в "Реал".

Однако мадридский клуб намерен удержать Винисиуса, чей контракт действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость бразильца оценивается в 200 миллионов евро.

Напомним, в голосовании за "Золотой мяч" Винисиус занял второе место, уступив только испанскому полузащитнику Родри Эрнандесу.