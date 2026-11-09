Французский "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" и сборной Испании Пабло Гави, передают Vesti.kz.ПСЖ следит за ситуацией Гави
По информации журналиста Экрема Конура, интерес европейских клубов связан с ограниченным игровым временем 22-летнего испанца в нынешнем сезоне. Несмотря на это, Гави по-прежнему считается важной частью проекта "Барселоны", поэтому руководство каталонцев не планирует выставлять футболиста на трансфер.
В то же время клуб готов рассмотреть вариант с уходом полузащитника, если тот сам выразит желание сменить команду.
Статистика Гави в текущем сезоне
В нынешнем сезоне испанец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.
Летом Гави стал чемпионом мира в составе сборной Испании. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.
Отметим, что перед началом сезона из "Барселоны" в ПСЖ ушёл форвард "красной фурии" Ферран Торрес.