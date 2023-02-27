ПСЖ разгромно победил в Ле Классико

"Марсель" уступил "Пари Сен-Жермен" в рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщают Vesti.kz.

Ле Классико состоялось в Марселе на стадионе "Велодром" и завершилось со счетом 3:0. У парижан дубль оформил Килиан Мбаппе (25-я минута, 55-я), а также отличился Лионель Месси (29-я).

После этой игры ПСЖ с 60 очками закрепился на первом месте, а "Марсель" (52) остался на второй строчке турнирной таблицы.

В следующем туре, 4 марта, ПСЖ дома примет "Нант", а на следующий день "Марсель" на выезде сыграет с "Ренном".