ПСЖ принял решение по Мбаппе после скандального письма

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 13:13
©ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" действительно планирует продать нападающего команды Килиана Мбаппе этим летом. Однако в парижском клубе не хотят, чтобы француз перешел в мадридский "Реал", сообщает журналист Ману Карреньо из Cadena SER.

Ранее стало известно, что Мбаппе направил клубу в письмо, в котором уведомил, что не станет активировать опцию продления контракта. Сообщалось, что парижане выставили игрока на продажу. При этом руководство ПСЖ узнало о содержании письма не от самого футболиста, а от журналистов.

Стала известна реакция ПСЖ на письмо Мбаппе

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в "Реал" в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с ПСЖ. Его соглашение с парижанами рассчитано до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон. Таким образом, в следующем году нападающий может покинуть клуб на правах свободного агента.

Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году из "Монако" на правах аренды. Позже парижский клуб выкупил трансфер футболиста.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/23 Мбаппе отыграл 34 матча, забил 29 голов и отдал пять голевых передач. ПСЖ стал чемпионом.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

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