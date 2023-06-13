Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Стала известна реакция ПСЖ на письмо Мбаппе

Стала известна реакция ПСЖ на письмо Мбаппе
©ПСЖ

Стало известно, как руководство "Пари Сен-Жермена" отреагировало на письмо нападающего Килиана Мбаппе о том, что он не будет продлевать контракт с клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабрицио Романо, ПСЖ в ярости и не ожидал утечки информации, поскольку переговоры продолжались.

Также в клубе удивлены временем, когда Мбаппе сообщил о своем решении. Отмечается, что парижан есть план действий на случай, если французский форвард уйдёт сейчас. 

Ранее стало известно, что форвард отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

Как сообщил The New York Times источник, близкий к переговорам, руководство ПСЖ было застигнуто врасплох, узнав об этом письме от французских журналистов. Новостное агентство сообщило парижанам, что его сотрудники получили копию письма до того, как оно было отправлено в клуб.

По данным L’Equipe, катарские владельцы ПСЖ были готовы приложить серьезные усилия, чтобы продлить контракт с Мбаппе, в том числе предоставив ему доли в определенных государственных инвестициях Катара.

ПСЖ выставил Мбаппе на продажу - источник

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон. Таким образом, в следующем году нападающий может покинуть клуб на правах свободного агента.

Если Мбаппе действительно не продлит договор, то парижский клуб, вероятно, попытается продать игрока этим летом, чтобы он вскоре не ушел как свободный агент.

В сезона-2022/23 Мбаппе провел 34 матча в чемпионате Франции, забил 29 голов и отдал пять голевых передач.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 11:51
Франция
©ПСЖ Стала известна реакция ПСЖ на письмо Мбаппе
Сегодня , 09:55
Франция
©twitter.com/lequipe "Реал" готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно
Сегодня , 07:31
Франция
©instagram.com/psg ПСЖ выставил Мбаппе на продажу - источник
Вчера , 18:44
Франция
©globallookpress.com "Cтанет намного популярнее". Неймар предрек расцвет МЛС с приходом Месси
9 июня, 22:07
Франция
©instagram.com/sergioricogonzalez1 Стало известно о тяжелом состоянии вратаря ПСЖ после несчастного случая
9 июня, 15:16
Франция
©Juventus.com Звезды АПЛ, чемпион мира и экс-игроки "Реала". Топ-10 свободных агентов в мировом футболе
9 июня, 12:20
Франция
©ПСЖ Экс-игрок сборной Франции возмутился из-за слов Месси о ПСЖ
9 июня, 08:21
Франция
©twitter.com/WeAreMessi "Не все в порядке с головой". Экс-игрок ПСЖ раскритиковал поведение Месси
8 июня, 21:21
Франция
©instagram.com/neymarjr Неймар предложил себя "Барселоне": известна реакция Хави
8 июня, 20:56
Франция
©instagram.com/zidane Зидан ответил на предложение возглавить ПСЖ
8 июня, 08:43
Франция
©instagram.com/cbf_futebol Неймар может вернуться в "Барселону" после срыва перехода Месси
6 июня, 23:15
Франция
©twitter.com/PSG Известны кандидаты на пост главного тренера ПСЖ
6 июня, 21:17
Франция
©instagram.com/xavi/ Тренер "Барселоны" объяснил, от кого зависит возвращение Месси
6 июня, 14:05
Франция
©ПСЖ Крестник Месси подшутил над ПСЖ
5 июня, 18:20
Франция
©instagram.com/leomessi Вернется в "Барселону"? Стали известны подробности встречи отца Месси с руководством клуба
5 июня, 11:00
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе озвучили условия для перехода в "Реал"
5 июня, 09:17
Франция
©twitter.com/PSG Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж и хочет закрыть сделку с Месси
4 июня, 20:57
Франция
©instagram.com/donnarumma "Месси освистали?". Вратарь ПСЖ высказался об уходе аргентинца
4 июня, 20:14
Франция
©instagram.com ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера
4 июня, 12:34
Франция
©twitter.com/WeAreMessi Тренер ПСЖ осудил фанатов, освиставших Месси на церемонии награждения
4 июня, 11:29
Франция
©twitter.com/WeAreMessi Стало известно, в чем Лионель Месси признан лучшим в чемпионате Франции
4 июня, 09:59
Франция
©twitter.com/KMbappe Килиан Мбаппе сделал заявление о своем будущем
4 июня, 09:19
Франция
©twitter.com/WeAreMessi Лионель Месси получил предложение из США
3 июня, 23:25
Франция
©instagram.com/leomessi ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси
3 июня, 08:00
Франция
©Psg.fr ПСЖ решил судьбу главного тренера
2 июня, 13:32
Франция
©instagram.com/leomessi Хави рассказал, когда Месси определится с новым клубом
1 июня, 21:32
Франция
©instagram.com/leomessi Отец Месси определился с клубом для своего сына
1 июня, 17:55
Франция
©twitter.com/fabrizioromano Тренер ПСЖ сделал заявление о будущем Месси
1 июня, 10:39
Франция
©ПСЖ Месси выдвинул два условия "Барселоне" перед возвращением
31 мая, 22:25
Франция
©twitter.com/TeamMessi В Федерации футбола Саудовской Аравии высказались о потенциальном трансфере Месси

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus