Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен посоветовал французскому гранду обратить внимание на атакующего полузащитника итальянского "Комо" и сборной Аргентины Николаса Паса, передают Vesti.kz.

Ротен оценил перспективы трансфера

По мнению экс-игрока, аргентинец мог бы усилить команду и без проблем адаптировался бы к футболу в Париже. При этом Ротен сомневается, что ПСЖ удастся оформить такой переход уже в зимнее трансферное окно.

"Пас определённо мог бы принести пользу ПСЖ. Я считаю, что у него не возникло бы никаких проблем с адаптацией. Но я не уверен, что такого футболиста реально подписать зимой", — цитирует слова Ротена Foot Mercato.

"Реал" сохраняет преимущество в борьбе за Паса

Главным претендентом на 21-летнего аргентинца по-прежнему считается мадридский "Реал". Испанский клуб может вернуть своего воспитанника следующим летом за 80 миллионов евро благодаря предусмотренному соглашением праву обратного выкупа. Другим потенциальным покупателям, вероятно, придется предложить более выгодные финансовые условия.

Нико Пас Фото: Depositphotos/demarco.alessio@gmail.com

Минувшим летом "Комо" выкупил у мадридцев права на футболиста за 60 миллионов евро. Контракт Паса с итальянским клубом рассчитан до 2028 года.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

"Реал" начал работу над возвращением воспитанника за 80 миллионов