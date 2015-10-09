Руководство французского "Пари Сен-Жермена" определилось с будущим защитника и капитана команды Маркиньоса, сообщают Vesti.kz.

ПСЖ предложил новый контракт капитану

По информации RMC Sport Фабрис Хокинс, ПСЖ намерен продлить контракт с 32-летним бразильцем.

Парижский клуб предлагает игроку соглашение до 2029 года. Сейчас стороны находятся на стадии ведения переговоры и обсуждения деталей.

Достижения Маркиньоса

Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013-го. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2028-го. За это время бразилец принял участие в 531 матче во всех турнирах, забил 46 мячей и отметился 12 ассистами.

В составе парижан он дважды становился обладателем Лиги чемпионов, по 11 раз чемпионом Франции и Суперкубка страны, восемь раз выигрывал национальный Кубок, а также имеет шесть титулов Кубка французской лиги. Кроме того, в активе Маркиньоса два титула Суперкубка УЕФА и один — Межконтинентального кубка ФИФА.

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