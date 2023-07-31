ПСЖ получил неожиданное предложение по Мбаппе

"Челси" вступил в гонку за подписание нападающего "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе. Лондонский клуб предложить за 24-летнего француза денежную компенсацию и одного из игроков, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Record, владелец "Челси" Тодд Боули уже провел переговоры с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и, вероятно, получил "зеленый свет" на сделку.

Парижане хотят продать Мбаппе этим летом, чтобы не отпускать его бесплатно летом 2024 года. Мадридский "Реал", который является главным претендентом на футболиста, вероятно, не будет подписывать его в летнее трансферное окно.

Также Мбаппе интересуется "Ливерпуль", который готов взять форварда аренду, и один из саудовских клубов, но сам игрок не рассматривает такой вариант развития карьеры.

В "Барселоне" приняли решение по Мбаппе

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. После этого парижане исключили игрока из заявки на предсезонный сбор в Японии и выставили его на трансфер.



Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.