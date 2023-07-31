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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ получил неожиданное предложение по Мбаппе

ПСЖ получил неожиданное предложение по Мбаппе
©instagram.com/k.mbappe/

"Челси" вступил в гонку за подписание нападающего "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе. Лондонский клуб предложить за 24-летнего француза денежную компенсацию и одного из игроков, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Record, владелец "Челси" Тодд Боули уже провел переговоры с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и, вероятно, получил "зеленый свет" на сделку.

Парижане хотят продать Мбаппе этим летом, чтобы не отпускать его бесплатно летом 2024 года. Мадридский "Реал", который является главным претендентом на футболиста, вероятно, не будет подписывать его в летнее трансферное окно.

Также Мбаппе интересуется "Ливерпуль", который готов взять форварда аренду, и один из саудовских клубов, но сам игрок не рассматривает такой вариант развития карьеры.

В "Барселоне" приняли решение по Мбаппе

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. После этого парижане исключили игрока из заявки на предсезонный сбор в Японии и выставили его на трансфер.
 
Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан Челси АПЛ

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