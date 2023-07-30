ПСЖ предложили способ заработать на Мбаппе

Английский "Ливерпуль" ведет переговоры с французским "Пари Сен-Жермен" об аренде нападающего Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mirror.

В ПСЖ возмущены отказом Мбаппе вести переговоры с "Аль-Хилялем", который предлагал за футболиста рекордную сумму в 300 миллионов евро. Руководство праижан не хочет допустить, чтобы француз ушел бесплатно в мадридкий "Реал", и готов расстаться с игроком сейчас.

По информации источника, "Ливерпуль" же готов взять Мбаппе в аренду на один сезон. Сделка позволит ПСЖ получить доход, а также сэкономить на высокой зарплате 24‑летнего форварда.

Отмечается, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обсуждал с Мбаппе и его представителями возможный трансфер перед тем, как игрок перешел из "Монако" в ПСЖ. Сам Килиан положительно отзывался о наставнике "красных".

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Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. СМИ сообщали, что он может перейти в "Реал", однако "ПСЖ" не устраивает ситуация, при которой Мбаппе уйдет летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры, чтобы либо продать француза, либо продлить с ним контракт.



Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

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