В "Барселоне" приняли решение по Мбаппе

"Барселона" не станет вести переговоры с ПСЖ по поводу трансфера французского нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что причиной отказа от борьбы за звездного футболиста является финансовое положение клуба. Каталонцы не могут потянуть такой трансфер. Также в клубе решили, что Мбаппе может нарушить баланс в укомплектованной команде.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии предложили ПСЖ за француза 300 миллионов евро. При этом в парижском клубе уверены, что Мбаппе уже согласовал условия с "Реалом" и подписал контракт. Его исключили из состава команды для участия в предсезонном турне по Японии и Южной Корее.

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