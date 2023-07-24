В Саудовской Аравии предложили ПСЖ 300 миллионов евро за Мбаппе

Клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии вышел с предложением к ПСЖ о трансфере нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Vesti.kz.

По данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб, минуя самого игрока, вышел на руководство парижан, предложив 300 миллионов за футболиста.

При этом в ПСЖ уверены, что Мбаппе уже согласовал условия с "Реалом" и подписал контракт.

Ранее стало известно, что "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил Мбаппе контракт на два года, согласно которому футболисту будет выплачиваться 200 миллионов евро ежегодно.

Причем саудовский клуб согласен предоставить Мбаппе право покинуть команду по истечении года договора. При этом форвард получит возможность перейти исключительно в мадридский "Реал".

Отметим, что ПСЖ решил исключить Мбаппе из состава команды для участия в предсезонном турне по Японии и Южной Корее из-за того, что футболист отказался продлевать контракт.



