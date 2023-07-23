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Саудовский клуб предложил Мбаппе 400 миллионов евро за два года. Названы условия для ухода в "Реал"

Саудовский клуб предложил Мбаппе 400 миллионов евро за два года. Названы условия для ухода в "Реал"
©ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе получил предложение от клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Речь о контракте на два года, согласно которому футболисту будет выплачиваться 200 миллионов евро ежегодно. Эту информацию ранее сообщало издание RMC Sport.

По словам итальянского журналиста Танкреди Палмери, саудовский клуб согласен предоставить Мбаппе право покинуть команду по истечении года договора. При этом форвард получит возможность перейти исключительно в мадридский "Реал".

Отметим, что ПСЖ решил исключить Мбаппе из состава команды для участия в предсезонном турне по Японии и Южной Корее из-за того, что футболист отказался продлевать контракт.

Действующее трудовое соглашение Килиана с французским чемпионом рассчитано до середины следующего года.

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Метки:
Саудовская Аравия Мбаппе Килиан Футбольные трансферы ПСЖ

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