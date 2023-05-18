ПСЖ определился с заменой Месси

Чилийский нападающий "Марселя" Алексис Санчес может проложить карьеру в "Пари Сен-Жермене", сообщают Vesti.kz. Парижане видят в нем потенциальную замену аргентискому форварду Лионелю Месси.

По данным El Deportivo, представители ПСЖ уже связались с окружением Санчеса. Агент чилийского форварда уже прибыл во Францию, чтобы обсудить судьбу игрока.

Отмечается, что сам Санчес счастлив в "Марселе", но его амбиции могут повлиять на переход в ПСЖ

Санчес выступает за "Марсель" с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне чилиец принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и три результативные передачи.

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Месси играет за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт нападающего с парижским клубом истекает в конце июня. В текущем сезоне аргентинец провел 29 матчей в Лиге 1, забил в них 15 голов и отдал 15 результативных передач.