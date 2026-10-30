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ПСЖ охладел к трансферу экс-игрока "Барселоны" на замену Кварацхелии

Хвича Кварацхелия. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Французский "Пари Сен-Жермен" вряд ли подпишет 24-летнего вингера "Бетиса" Абде Эззалзули в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

ПСЖ охладел к трансферу

После травмы Хвичи Кварацхелии марокканский футболист рассматривался в качестве возможного усиления левого фланга атаки парижан.

Однако, по информации журналиста Маттео Моретто, озвученной в эфире DAZN, переход Абде в ПСЖ на данный момент маловероятен. Официальных предложений и переговоров между клубами пока не было.

В текущем сезоне Эззалзули забил четыре гола в девяти матчах за "Бетис".


"Барселона" может заработать на трансфере

Контракт вингера с "Бетисом" рассчитан до 2029 года, а сумма отступных составляет 60 миллионов евро.

При этом "Барселона" сохраняет 20 процентов экономических прав на футболиста и может получить часть средств от его будущей продажи.

Однако каталонцы, цвета которых Эззалзули защищал в 2021-2023 годах, больше не имеют права обратного выкупа игрока - соответствующая опция истекла в августе 2025 года.

На данный момент наиболее вероятным сценарием остаётся продолжение карьеры Эззалзули в "Бетисе".

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 8 5 2 1 16-9 17
2 Ренн Стад 8 5 1 2 18-14 16
3 Лилль 8 4 3 1 11-6 15
4 Монако ФК 8 4 3 1 11-7 15
5 Лион 8 4 2 2 13-7 14
6 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
8 Марсель Олимпик 8 4 0 4 18-13 12
9 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
10 Ницца Олимпик 8 3 2 3 8-10 11
11 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12 Осер 8 3 1 4 11-18 10
13 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18 Гавр 8 0 2 6 8-14 2

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