ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси покидает ПСЖ. Парижский клуб официально объявил об этом на своем сайте, сообщают Vesti.kz.

"После двух сезонов во французской столице приключение Лео Месси завершится. Клуб хотел бы поблагодарить семикратного обладателя "Золотого мяча", - говорится в заявлении парижан.

Напомним, что официально контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня. Пока не известно, где он продолжит карьеру. В услугах аргентинца по-прежнему заинтересована "Барселона". Также у него есть вариант продолжения карьеры в саудовском "Аль-Хиляле", где ему готовы заплатить 1,2 миллиарда евро за два года.