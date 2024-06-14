ПСЖ официально объявил о переходе российского вратаря

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 21:19
©psg.fr

"Пари Сен-Жермен" объявил о контракте с 25-летним российским голкипером Матвеем Сафоновым, передают Vesti.kz.

Соглашение рассчитано до 2029 года. По информации Transfermarkt, ПСЖ заплатил "Краснодару" за трансфер вратаря 20 миллионов евро.

"Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермену", одному из величайших клубов с его историей и послужным списком. Мне не терпится познакомиться с моими новыми товарищами по команде, защищать свои новые цвета и гордиться болельщиками. Вперед, Париж!" - сказал Матвей Сафонов.

Сафонов - воспитанник клуба "Краснодар". В сборную России привлекается с 2021 года, до этого играл за сборные своей страны других возрастов.

Метки:
ПСЖ Футбол Сборная России по футболу Премьер-лига России Футбольные трансферы

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