Парижский гранд активно прорабатывает варианты усиления состава на предстоящее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации TodoFichajes, ПСЖ всерьез заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга.

Главный тренер французского клуба Луис Энрике уверен, что 27-летний нидерландец способен значительно укрепить центр поля.

Несмотря на важную роль де Йонга в каталонском клубе, амбиции парижан и их проект могут сыграть ключевую роль в переговорах.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро (свыше 24 миллиардов тенге). При этом его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года, что может усложнить возможный переход.