ПСЖ нацелился на звездного форварда

ПСЖ проявляет интерес к форвард мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, сообщают Vesti.kz.

По информации Todofichajes парижский ПСЖ выказал интерес к подписанию этого нападающего. Нынешняя трансферная стоимость Гризманна составляет 25 миллионов евро. Французский футболист имеет контрактные обязательства с "матрасниками" до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне испанской лиги 32-летний нападающий принял участие в 11 матчах, где забил семь голов (включая два пенальти) и получил три желтые карточки.