Французский "Пари Сен-Жермен" рассматривает нападающего миланского "Интера" и сборной Франции Маркуса Тюрама в качестве одного из вариантов усиления атаки после травм Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, передают Vesti.kz.

ПСЖ заинтересован в трансфере Тюрама

По информации инсайдера Экрема Конура, французский клуб активизировал поиск новых игроков для атакующей линии и включил 29-летнего форварда в список трансферных целей. Помимо парижан, за ситуацией вокруг Тюрама следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Интерес европейских клубов к нападающему также связан с разногласиями между футболистом и "Интером" по условиям нового контракта. Если сторонам не удастся договориться о зарплате, миланский клуб будет готов рассмотреть предложения в размере 65-75 миллионов евро.

Маркус Тюрам Фото: Depositphotos/demarco.alessio@gmail.com

Статистика Тюрама в нынешнем сезоне

Действующее соглашение французского форварда с "Интером" рассчитано до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне Серии А Тюрам провёл 11 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.