"Пари Сен-Жермен" планирует подписать крайнего нападающего в зимнее трансферное окно из-за травм в составе, передают Vesti.kz.

По данным Le Parisien, в шорт-лист парижан вошли два игрока из Ла Лиги: форвард мадридского "Атлетико" Адемола Лукман и вингер "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс.

Запасной в "Атлетико" и цель ПСЖ с "Ромой"

29-летний Лукман (11 голов в 46 матчах за сборную Нигерии) потерял место в стартовом составе "Атлетико" и стал доступным вариантом на рынке. Он перешёл в мадридский клуб из "Аталанты" в феврале 2026 года за 35 миллионов евро (свыше 40 миллионов с бонусами), а его контракт рассчитан до июня 2030 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро. На Лукмана также претендует "Рома", желающая вернуть его в Серию А.

Нико Уильямс - альтернатива из Бильбао

Вторым кандидатом для усиления фланга и замены травмированных остаётся 24-летний вингер сборной Испании Нико Уильямс. Сделка по нему выглядит гораздо сложнее в финансовом и контрактном плане, чем трансфер Лукмана, но ПСЖ сохраняет интерес к игроку.

В ноябре и декабре руководство ПСЖ оценит сроки восстановления травмированных и финансовые требования "Атлетико" и "Атлетика". Окончательное решение по кандидатам клуб примет после открытия трансферного окна 1 января 2027 года.

Напомним, что ПСЖ из-за травм потерял грузинского вингера Хвичу Кварацхелию и французского форварда Дезире Дуэ.