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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ нашел замену Неймару

ПСЖ нашел замену Неймару
©instagram.com/neymarjr

Нападающий сборной Италии и туринского "Ювентуса" Федерико Кьеза может перейти во французский "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

Парижане ищут нового нападающего в связи с уходом Неймара. По данным La Gazzetta dello Sport, Кьеза является приоритетным кандидатом на замену бразильца.

ПСЖ хочет подписать форварда в текущее трансферное окно. "Ювентус" готов продать 25-летнего нападающего и хочет получить за него 50-60 миллионов евро.

Отмечается, что сам Кьеза также склоняется к переходу. Игрок разочарован той позицией, на которой его задействовал главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Форвард положительно смотрит на перспективу перехода в ПСЖ, который позволит ему повысить доход и сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что ПСЖ продал Неймара саудовскому клубу "Аль-Хилаль" за 100 миллионов евро с учетом бонусов. Сам бразилец пытался остаться в Европе.

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Кьеза имеет действующее соглашение с "Ювентусом" до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянского игрока в 40 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 33 матчах, в которых ему удалось забить шесть мячей и оформить четыре ассиста.

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Метки:
ПСЖ Неймар Ювентус Футбольные трансферы

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