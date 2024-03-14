ПСЖ нашел неожиданную замену Мбаппе: у него уже 19+9 в сезоне

Новости спорта Футбол Франция
14 марта 23:51
©instagram.com/psg

"Пари Сен-Жермен" присмотрел в чемпионате Португалии замену Килиану Мбаппе, собирающемуся летом покинуть клуб и продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Педру Алмейды, шведский нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш входит в шорт-лист ПСЖ, чтобы заменить Мбаппе в конце сезона.

25-летний Дьекереш выступает за лиссабонский клуб с 2023 года. В текущем чемпионате Португалии провел 23 матча, забил 19 голов и сделал 9 результативных передач, лидируя в бомбардирской гонке.

В его карьере также были английские "Ковентри", "Суонси", "Брайтон", немецкий "Санкт-Паули" и "Броммапойкарна" из Швеции. В сборную своей страны вызывается с 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость шведа в 55 миллионов евро.

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбол Реал Мадрид

Ссылки по теме:

Новости
14 марта, 23:51
Франция
ПСЖ нашел неожиданную замену Мбаппе: у него уже 19+9 в сезоне
14 марта, 07:48
Франция
Мбаппе забил унизительный гол: ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции
13 марта, 23:30
Франция
Килиан Мбаппе пригрозил засудить шашлычную во Франции
13 марта, 18:59
Франция
ПСЖ нашел замену Мбаппе. На него также претендует "Барселона"
12 марта, 10:00
Франция
Мбаппе отдали "Золотой мяч" после трансфера в "Реал"
11 марта, 16:02
Франция
Тренер ударом головой "нокаутировал" футболиста и лишился работы
10 марта, 20:59
Франция
Сенсацией завершился матч ПСЖ в Лиге 1: Мбаппе вышел на замену
10 марта, 16:49
Франция
ПСЖ принял решение по Мбаппе перед матчем Лиги 1
6 марта, 16:49
Франция
Стало известно, когда ПСЖ объявит об уходе Мбаппе
6 марта, 09:05
Франция
В ПСЖ выбрали сторону в конфликте между тренером и Мбаппе
© 2008 - 2024 ТОО «EML»