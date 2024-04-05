ПСЖ лидирует в борьбе за полузащитника за 85 миллионов евро

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:44
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Хавбек английского "Ньюкасла" Бруно Гимараес может перейти во французский ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает PSG COMMUNITY со ссылкой на The Sun парижане предпочтительнее выглядят в борьбе за 26-летнего бразильца, которого также хотят подписать английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Футболист, желает в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Французский клуб готов выплатить отступные за игрока, а "Ньюкаслу" придется пойти на сделку ради соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста английского клуба в 85 миллионов евро.

Метки:
ПСЖ Ньюкасл Футбольные трансферы

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