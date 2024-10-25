Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" проиграет в финансовом споре со своим бывшим игроком Килианом Мбаппе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на L’Équipe.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду, бесплатно перешедшему в мадридский "Реал" летом, 55 миллионов евро долга (28 миллиардов тенге). Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы. ПСЖ отказался выплачивать задолженность и подал апелляцию на решение LFP.

По информации источника, 25 октября члены апелляционного комитета LFP вынесут решение в пользу Мбаппе, если не случится ничего экстраординарного.

Отмечается, что после этого ПСЖ может обратиться в вышестоящий апелляционный комитет, находящийся под эгидой Федерации футбола Франции (FFF).

Решение также может быть обжаловано в административном суде с примирением в Национальном олимпийском комитете Франции. А Мбаппе может параллельно обратиться в УЕФА.

Секс-скандал Мбаппе: футболисту грозит до шести лет тюрьмы

Напомним, Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. За семь лет в составе парижан форврад стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах.

До этого француз выступал за "Монако", с которым выиграл чемпионат Франции.