ПСЖ избавился от нападающего за 95 миллионов

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции по футболу Рандаль Коло Муани перешел в туринский "Ювентус" на правах аренды, передают Vesti.kz.

Арендное соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года и составит 3,6 миллиона евро.

В ПСЖ Рандаль оказался в 2023 году, когда перешел из франкфуртского "Айнтрахта" за 95 миллионов евро. В нынешнем чемпионате Франции он провел десять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Также Коло Муани играл за "Булонь" и "Нант".

С 2022 года вызывается в сборную Франции, в составе которой выиграл серебро чемпионата мира-2022: в финале против Аргентины он мог принести французам победу на последней минуте дополнительного времени при счете 3:3, но не реализовал выход один на один с вратарем Эмилиано Мартинесом.

"Ювентус" занимает пятое место в таблице Серии А, набрав 37 очков после 21 матча. Следующую игру туринцы проведут на выезде с "Наполи" 25 января.