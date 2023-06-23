ПСЖ хочет получить от "Реала" 200 миллионов евро за Мбаппе

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 09:58
©instagram.com/k.mbappe

По информации от El Chiringuito, мадридский клуб "Реал" готов предложить сумму в размере 120 миллионов евро за трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Однако парижский клуб настаивает на цене в 200 миллионов евро для продажи форварда.

Нынешнее контрактное соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до 2024 года, и ранее сам игрок подчеркивал, что не планирует покидать клуб во время летнего трансферного окна.

С 2017 года Мбаппе выступает за парижский клуб, проведя за него 260 матчей, в которых забил 212 голов и сделал 98 ассистов. Он также стал пятикратным чемпионом страны в составе своей команды.

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Метки:
Мбаппе Килиан Футбольные трансферы Реал Мадрид ПСЖ

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