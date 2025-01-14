ПСЖ договорились о трансфере Хвичи: известны сумма и условия контракта

Французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Наполи" согласовали переход грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на L’Equipe и Le Parisien.

По информации источников, клубы достигли договоренности о трансфере 23-летнего игрока. Сумма сделки составит около 70 миллионов евро без учета бонусов.

Сторонам осталось только согласовать детали перехода, в особенности условия выплат, так как ПСЖ хочет растянуть эту сумму на несколько раз. Сам Кварацхелия уже согласовал контракт с парижанми и ждет разрешения на поездку в Париж для прохождения медосмотра.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Хвича подпишет с ПСЖ контракт на 5 лет, а его зарплата в новом клубе составит не менее восьми миллионов евро в год.

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В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за "Наполи" 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 85 миллионов евро.