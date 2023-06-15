ПСЖ близок к расторжению контракта с тренером: у него уже есть предложение от нового клуба

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 07:59
©psg.fr

"Пари Сен-Жермен" и Кристоф Гальтье близки к расторжению контракта по обоюдному согласию сторон. На данный момент идет процесс урегулирования последних деталей, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Наполи" находится в контакте с Гальтье с прошлой недели, он является одним из наиболее конкретных вариантов замены Лучано Спаллетти, не захотевшему оставаться в итальянской команде.

56-летний Гальтье принял ПСЖ в июле 2022 года, подписав контракт на два года. Вместе с парижанами он оформил чемпионское звание в Лиге 1, а также стал обладателем Суперкубка Франции.

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Метки:
ПСЖ Наполи ФК

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