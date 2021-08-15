ПСЖ без Месси выиграл второй матч в чемпионате Франции

ПСЖ одержал вторую победу в чемпионате Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором туре парижане дома обыграли "Страсбур" со счетом 4:2.

В составе победителей голы забили Мауро Икарди (3-я минута), Килиан Мбаппе (25-я), Юлиан Дракслер (27-я) и Пабло Сарабия (86-я). У гостей отличились Кевин Гамейро (53-я) и Людовик Ажорк (64-я).

При этом "Страсбур" заканчивал игру вдесятером вследствие удаления Александера Джику на 81-й минуте.

Новичок ПСЖ Лионель Месси не принимал участия в этом матче, но наблюдал за ним с трибуны.

Благодаря этому успеху ПСЖ набрал шесть очков и расположился на первом месте, "Страсбур" проиграл второй матч подряд и осел на последней, 20-й строчке в таблице.

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