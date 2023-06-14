"Просто подтвердил". Мбаппе сделал заявление о контракте с ПСЖ и переходе в "Реал"

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 18:54
©ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе опроверг заявления о том, что он просил клуб отпустить его в "Реал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Мбаппе заявил, что не планирует продлевать контракт с ПСЖ до 2025 года, но все же останется в составе парижской команды на следующий сезон. В летнее время следующего года, когда футболисту исполнится 24 года, он сможет стать свободным агентом.

"Я не просил ни о продаже, ни о переходе в "Реал". Я просто подтвердил, что не буду активировать опцию продления контракта на год. Мы никогда не говорили с ПСЖ о продлении контракта, но я счастлив остаться здесь на следующий сезон", - приводит слова Мбаппе Reuters со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ПСЖ приобрел Мбаппе у "Монако" за сумму в 180 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

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Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид ПСЖ

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