Голкипер "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье решил сменить команду в зимнее трансферное окно ради игровой практики.
Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe, вратарь проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову и уже сообщил окружению о желании перейти в другой клуб.Почему он оказался в запасе
Шевалье перешёл в ПСЖ летом 2025 года из "Лилля" за 40 миллионов евро на замену Джанлуиджи Доннарумме, ушедшему в "Манчестер Сити". Несмотря на победу в Суперкубке Европы против "Тоттенхэма" в серии пенальти, к концу года француз потерял место в основе из-за слабой игры и скандала с лайком под ультраправым постом. Основным вратарём стал Сафонов. Из-за отсутствия практики в клубе Шевалье лишился места в сборной Франции и пропустил чемпионат мира-2026, куда поехал Робен Риссер из "Ланса".Условия ухода
Летом ПСЖ пытался купить японца Дзиона Судзуки у "Пармы", но тот выбрал "Астон Виллу". Контракт Шевалье действует до 2030 года, однако сейчас и игрок, и клуб готовы к аренде или продаже.Переходу мешают два фактора:
• Топ-клубы редко меняют голкиперов зимой, но вариантом может стать "Бавария" из-за проблем с Мануэлем Нойером, который получил травму и может завершить карьеру в следующем году.
• ПСЖ не отпустит француза, пока не найдёт ему сменщика.