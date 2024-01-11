Президент ПСЖ попал в новый скандал. Подробности

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:15
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Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи попал в новый скандал: стал объектом расследования, сообщают Vesti.kz.

По информации Le Monde, Аль-Хелаифи проходит по делу о "тайной работе и эксплуатации уязвимых слоев населения". Предварительное расследование было возбуждено прокуратурой Парижа после жалобы экс-сотрудника президента ПСЖ.

Бывший марокканский дворецкий функционера Хишама Кармусси является одним из главных действующих лиц судебных разбирательств после жалобы на угрозы и условия труда, противоречащие человеческому достоинству.

Источник, близкий к боссу ПСЖ, отреагировал на эту жалобу, назвав Кармусси "преступником", обвиняемым в "попытке шантажировать" Аль-Хелаифи, что может привести к тому, что он будет привлечен к ответственности по другой судебной процедуре.

Отметим, что ранее Аль-Хелаифи уже был причастен к судебным разбирательствам. Президента ПСЖ обвиняли в причастности к похищению 42-летнего лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, владевшего информацией, которая могла иметь отношение к присуждению Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, а также к передаче телевизионных прав на чемпионаты мира по футболу 2026 и 2030 годов компании BeIN Media, председателем которой является президент ПСЖ.

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ПСЖ

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