Появились новости о новом главном тренере ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон. Ранее отмечалось, что Кристоф Гальтье покинет клуб, сообщают Vesti.kz.

По информации RMC Sport, после отказа Юлиана Нагельсмана парижане на пост главного тренера рассматривают наставника "Порту" Сержиу Консейсау, рулевого "Болоньи" Тьаго Мотту и возглавлявшего сборную Испании Луиса Энрике.

Кроме того, ПСЖ присматривается к испанцу Микелю Артете, ранее выступавшему за парижан, а сейчас тренирующему лондонский "Арсенал". Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш уже общался с ним. Но шансы на то, что переговоры приведут к заключению контракта, практически равны нулю.

Во-первых, Артета чувствует себя комфортно в "Арсенале", который в следующем сезоне будет участвовать в Лиге чемпионов, у него контракт с "канонирами" до 2025 года. А во-вторых, мнение Кампуша не будет определяющим, так как он в прошлом сезоне выбрал Гальтье, в то время как другие руководители в клубе настаивали на кандидатуре Тьяго Мотты.