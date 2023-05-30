Появились новости о будущем Месси

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 13:00
©ПСЖ

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси намерен определиться со своим будущим в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, это не значит, что аргентинец через несколько дней объявит о своем будущем, однако нападающий хочет определиться со следующим клубом как можно скорее.

Ранее сообщалось, что Месси, вероятнее всего, покинет ПСЖ в летнее трансферное окно.

На данный момент у аргентинца есть предложения от нескольких команд, в том числе саудовского "Аль-Хилаля" и одного из клубов АПЛ, но "Барселоны" в их числе нет. Каталонский клуб все еще не решил финансовые вопросы.

Месси готов рассматривать вариант с переходом в "Барсу", но не хочет и не может долго тянуть с принятием решения, тем более никаких гарантий, что испанская команда что-то ему сможет предложить, нет, несмотря на устные обещания и согласования.

Стали известны новый клуб Месси и его зарплата

В этом сезоне Месси провел за ПСЖ 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Его контракт с парижанами истекает в июне. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции.

До этого аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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