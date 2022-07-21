Новый тренер ПСЖ запретил телефоны и взялся за дисциплину

Новый главный тренер "Пари Сен-Жермена" Кристоф Галтье серьезно взялся за дисциплину в команде, сообщает L'Equipe.

По информации источника, специалист ввел новые правила. Игрокам запретили пользоваться телефонами во время приема пищи. Также нельзя будет опаздывать на тренировки. Если кто-то опоздает на тренировку без уважительной причины, то к занятию допущен не будет.

В настоящее время ПСЖ проводит тур по Японии, где готовится к новому сезону. 20 июля подопечные Галтье со счетом 2:1 обыграли "Кавасаки Фронтале" в Токио.

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Напомним, Галтье в прошлом сезоне тренировал "Ниццу", с которой он занял пятое место в Лиге 1. ПСЖ - действующий чемпион Франции.

Новый розыгрыш чемпионата начнется 5 августа. В матче первого тура сезона-2022/23 ПСЖ сыграет с "Клермоном", эта встреча состоится 6 августа.

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