Неймар продлил контракт с ПСЖ

Контракт бразильского нападающего Неймара и "Пари Сен-Жермена" автоматически продлен, сообщает L’Equipe.

По данным источника, его контракт был автоматически продлен на два сезона - до 2027 года. Прежний контракт футболиста с клубом был рассчитан до 2025 года.

При этом в окружении бразильца положительно восприняли продление контракта. Они выразили уверенность, что Неймар готовится провести один из лучших сезонов в своей карьере.

Ранее сообщалось, что Неймар не чувствует себя комфортно в команде и готов сменить клубную прописку. При этом отмечалось, что сам клуб также не против ухода игрока, поскольку они заинтересованы в разгрузке зарплатной ведомости.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, куда перешел из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.

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