Неймар задумался об уходе из ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар может покинуть французский клуб.

Бразилец не чувствует себя комфортно в команде и готов сменить клубную прописку, сообщает журналист Адриан Гренье в твиттере.

При этом отмечается, что ПСЖ не планирует удерживать футболиста в команде и готов отпустить его этим летом. Несмотря на взаимное желание прекратить сотрудничество, стороны не уверены, что у них получится осуществить трансфер в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть команду, поскольку считает, что в клубе не ценят его, а он хочет чувствовать себя лидером коллектива.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. В 2021 году бразилец продлил контракт с парижанами до конца сезона-2024/25.

В сезоне-2021/22 футболист провел 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.