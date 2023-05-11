Неймар начал искать себе новый клуб

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар может уйти из французского "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport. Агенты форварда уже начали искать для него новый клуб.

Основной проблемой являются финансовые запросы 31-летнего бразильца и сумма трансфера. В 2017 году ПСЖ покупал Неймара у "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро.



Поэтому наиболее вероятным сценарием является аренда с правом выкупа. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны английских "Челси" и "Ньюкасла".

Однако, по информации источника, Неймар не получал от них каких-либо конкретных предложений.

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Решение Неймара объясняется возможным уходом Лионеля Месси из ПСЖ по окончании сезона, а также разногласиями с руководством клуба. Кроме того, Неймар шокирован акцией протеста, которую ультрас клуба устроили возле его дома.

Напомним, Неймар не играл за ПСЖ с февраля после операции на связках голеностопа. Его контракт истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за парижан и забил 18 мячей.

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